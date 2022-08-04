В Новосибирском зоопарке котенка манула назовут Снежинкой в честь Новогодней столицы

В зоопарке на свет появились шестеро котят. Фото: В.Габов
В Новосибирском зоопарке котенка манула решили назвать Снежинкой в честь символа Новогодней столицы. Этот титул наш город получил в 2022 году и таким образом зоопарк решил поддержать Новосибирск.
— Мы решили поддержать наш город и оставить своё тёплое воспоминание в честь этого события. 6 июня 2022 года в нашем зоопарке на свет появилось 6 замечательных котят манулов у кошки Мии — 4 мальчика и 2 девочки. Одну из кошечек решили назвать Снежинкой, в честь «Новогодней столицы России 2023»! — рассказали в Новосибирском зоопарке.
Одну из кошечек назовут Снежинкой. Фото: В.Габов
Напомним, ту самую снежинку — символ «Новогодней столицы России» привезли в Новосибирск 13 января этого года на поезде «Москва — Владивосток». В прошлом году этот титул носил Нижний Новгород.
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