В Новосибирском зоопарке у манулов родилось шестеро котят

В Новосибирском зоопарке очередное пополнение. Фото: Кадр из видео\Анна Новикова

В Новосибирском зоопарке очередное пополнение. У манула по кличке Мия родилось целых шестеро малышей. Котята уже начали показываться посетителям и гулять вместе с мамой на улице.

- Сейчас малышам уже исполнилось три недели. Они уже питаются мышками и крысками, активно проводят время вместе с родителями, - рассказала КП-Новосибирск заведующая сектором кошачьих новосибирского зоопарка Розыгул Соловьева.

Суровые пушистики являются одними из главных любимцев всех посетителей зоопарка и не только. «Залипать» на ролики с манулами люди обожают и в соцсетях. Так, совсем недавно сотни тысяч просмотров собрал ролик с зевающием манулом из Новосибирского зоопарка по кличке Зеленогорск.

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