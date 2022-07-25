Ролик с зевающим манулом из Новосибирского зоопарка собрал сотни тысяч просмотров

Чтобы привести публику в восторг, Зеленогорску достаточно просто зевнуть. Фото: Кадр из видео\Роман Паулов

Манул Зеленогорск из Новосибирского зоопарка снова собрал тысячи лайков и сотни комментариев в соцсетях. Причем, при этом пушистому красавцу даже не пришлось делать что-то особенное. Зрительскую любовь он получил, просто зевнув на камеру.

— Начинать день лучше всего с манула! — подписал на Youtube ролик его автор Роман Паулов. — Доброе утро от Зеленогорска.

В комментариях под роликом многие сибиряки написали, что с таким прекрасным манулом день эффектно не только начинать, но и заканчивать.

— Я свои дни не только начинаю, но и заканчиваю с манулами. Очень медитативно!

— Котик милый, а взгляд такой, будто говорит: «Мне уже даже зевнуть спокойно не дают! ».

— На него посмотришь — сам начнешь зевать, — пишут люди в комментариях под роликом.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о еще одном недавнем ролике с Зеленогорском, покорившем соцсети. В нем он устроился спать на своем пушистом хвостике.

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