Ролик с зевающим манулом из Новосибирского зоопарка собрал шесть миллионов просмотров

Манул из Новосибирского зоопарка стал настоящей звездой соцсетей. Фото: Кадр из видео

Манул из Новосибирского зоопарка стал настоящей звездой соцсетей, после того как ролик с ним собрал в инстаграме более шести миллионов просмотров.

Фотограф Роман Паулов заснял, как пушистый котик с суровым выражением мордочки мило зевает, а потом устраивает передние лапы у себя на хвосте, будто бы пытаясь их согреть.

Под видео появилось 311 тысяч лайков и более 2,5 тысяч комментариев. Причем под роликом появлялись отзывы даже от иностранцев:

— Лапки мерзнут — на хвостик положил. Умничка какой.

— На это можно смотреть бесконечно.

— Моя новостная лента в основном состояла из этого в течение последних нескольких недель, — пишут люди.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.