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Дом. Семья31 января 2022 16:30

Ролик с зевающим манулом из Новосибирского зоопарка собрал шесть миллионов просмотров

Сонный зверек, устраивающий свои лапки на хвостике, стал настоящей звездой соцсетей
Галина СИМОНОВА
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Манул из Новосибирского зоопарка стал настоящей звездой соцсетей. Фото: Кадр из видео

Манул из Новосибирского зоопарка стал настоящей звездой соцсетей. Фото: Кадр из видео

Манул из Новосибирского зоопарка стал настоящей звездой соцсетей, после того как ролик с ним собрал в инстаграме более шести миллионов просмотров.

Фотограф Роман Паулов заснял, как пушистый котик с суровым выражением мордочки мило зевает, а потом устраивает передние лапы у себя на хвосте, будто бы пытаясь их согреть.

Под видео появилось 311 тысяч лайков и более 2,5 тысяч комментариев. Причем под роликом появлялись отзывы даже от иностранцев:

— Лапки мерзнут — на хвостик положил. Умничка какой.

— На это можно смотреть бесконечно.

— Моя новостная лента в основном состояла из этого в течение последних нескольких недель, — пишут люди.

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