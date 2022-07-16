Манул из Новосибирского зоопарка покорил рунет, используя хвост как подушку

Ролик с манулом Зеленогорском из Новосибирского зоопарка снова покорил рунет. Фото: Кадр из видео

Ролик с манулом Зеленогорском из Новосибирского зоопарка снова покорил рунет. Ранее этот суровый сибирский кот уже успел заслужить любовь пользователей соцсетей, когда уютно устроился зимой греть лапки на своем хвосте.

— Зеленогорск показывает, как ещё можно использовать свой хвостик! — написал автор видео Роман Паулов.

На кадрах ролика видно, как Зеленогорск ищет положение поудобнее перед сном, и, в конце концов, находит удобную позу, используя свой пушистый хвост как подушку.

За сутки ролик с манулом собрал больше 36 тысяч просмотров и более трех сотен комментариев.

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