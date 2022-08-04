«У нас что, не хватает мрамора?»: Андрей Панферов раскритиковал чиновников за отказ матери героя в мемориале

Вице-спикер Заксобрания Панферов раскритиковал чиновников мэрии, которые отказали матери в установке мемориала сыну-герою. Фото: Андрей Панферов / ВКонтакте.

Вице-спикер Заксобрания Андрей Панферов раскритиковал чиновников мэрии Новосибирска. Они отказали матери 21-летнего Камиля Хабибназарова, погибшего на Украине, в установке мемориала в школе.

– Кому помешает скромный мемориал на стене школы? Я не могу понять, у нас что, не хватает мрамора? Или какое-то чиновничье правило выше человеческих законов? Выше чести, почета и дани памяти сложившему голову солдату, посмертно награжденному Орденом Мужества, и о котором уже снимают патриотические фильмы? – спрашивает Панферов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова ранее рассказала КП-Новосибирск, из-за чего произошел этический провал чиновников. В положении о порядке размещения элементов монументально-декоративного оформления Орден Мужества не считался подтверждением заслуг.

– Правило правилом, но ведь и совесть надо иметь. Что осталось родителям? Только память о сыне. Так неужели мы, хотя бы из чувства благодарности, не можем матери эту добрую память о ее сыне дать? Делов-то и всего: собрались, проголосовали, приняли решение и – вот тебе исключение из правила. Но нет, как всегда, не подумали, не пошевелились, поспешили отказать, – заметил вице-спикер Заксобрания.

Анна Терешкова уточнила, что документ пересмотрят и исправят, чтобы больше таких ситуаций не возникало. Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть извинился перед матерью героя и пообещал, что мемориал в школе все же установят.

Напомним, родителям погибшего на Украине Камиля Хабибназарова из Новосибирска на официальной церемонии вручили Орден Мужества.

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