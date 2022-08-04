В Новосибирске исправят положение, по которому матери погибшего героя отказали в установке мемориала

В память о погибшем 21-летнем Камиле Хабибназарове в школе № 24 установят мемориальную доску. Фото: Городской гражданско-патриотический центр.

В Новосибирске исправят постановление, из-за которого матери погибшего в ходе спецоперации на Украине героя отказали в установлении мемориальной доски на фасаде его школы. В списке документов, подтверждающих заслуги лица, в честь которого устанавливают мемориал, не было Ордена Мужества. Об этом КП-Новосибирск рассказала вице-мэр города Анна Терешкова.

– Отказали в соответствии со старым положением о порядке размещения элементов монументально-декоративного оформления. Эти истории происходят по всей стране, мы не одни такие. Сейчас положение исправят, ситуация будет нормализована, – рассказала КП-Новосибирск Анна Терешкова.

Напомним, мэр Новосибирска Анатолий Локоть извинился перед матерью, которой отказали в установке мемориальной доски сыну-герою Камилю Хабибназарову.

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