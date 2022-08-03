Мэр Новосибирска извинился перед матерью, которой отказали в установке мемориальной доски сыну-герою

Мэр Новосибирска пообещал установить мемориальную доску в память о погибшем на Украине ефрейторе. Фото: стоп-кадр из видео / Городской гражданско-патриотический центр

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть принес извинения матери погибшего в ходе спецоперации на Украине ефрейтора Камиля Хабибназарова за действия своих подчиненных. Ранее женщине отказали в установке мемориальной доски в память о сыне.

Мать Камиля обратилась в мэрию с просьбой установить памятную доску на фасаде школы №24, где учился парень. Но сибирячке отказали, объяснив это тем, что еще не прошло пять лет с момента гибели ефрейтора. Полученный ответ сильно расстроил женщину и возмутил общественность. Вскоре в дело вмешался Анатолий Локоть.

- Приношу искренние извинения Вере Андреевне, матери ефрейтора Камиля Хабибназарова, его родным и близким за действия моих подчиненных, за бездушный и формальный подход при рассмотрении вопроса об установке мемориальной доски на фасаде школы №24, - написал мэр в своем Телеграм-канале.

Градоначальник отметил, что необходимо хранить память о подвиге, который совершили воины-сибиряки, отдавшие жизнь за свободу и независимость Родины.

- Камиль Хабибназаров пал смертью храбрых, самоотверженно защищая право жителей Донбасса на мирную жизнь, - добавил Анатолий Локоть. Мэр пообещал разобраться в ситуации. Он заявил, что мемориальную доску обязательно установят.

Ранее КП-Новосибирск писала, что родителям погибшего на Украине военнослужащего из Новосибирска вручили орден Мужества.

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