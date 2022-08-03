В Новосибирской области перенесли дату приема заявлений на добычу барсука и медведя

Дату приема заявлений на добычу барсука и медведя перенесли в Новосибирской области. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Дату приема заявлений на добычу барсука и медведя перенесли в Новосибирской области. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии НСО.

Заявления будут принимать 5 августа с 09:00. Хотя ранее это обещали сделать 3 августа.

- Дату приема заявлений перенесли по техническим причинам. В работе Единого портала государственных услуг произошли сбои, - объяснили в Минприроды. – Необходимо обеспечить равный доступ граждан к предоставлению государственной услуги.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирской области с 3 августа начнут выдавать разрешения на охоту на медведей и барсуков.

В Минприроды охотникам разрешили убить 95 медведей и поймать 557 барсуков.

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