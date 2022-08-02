В Минприроды Новосибирской области охотникам разрешили убить 95 медведей

В Новосибирской области разрешили охоту на 95 медведей. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Минприроды Новосибирской области установило квоты охоты на медведя и барсука. Об этом во вторник, 2 августа, сообщили в пресс-службе министерства.

Всего 557 барсуков можно будет поймать в 25 районах Новосибирской области. При этом охоту на медведя откроют лишь в 7 районах региона.

В Венгеровском можно будет завалить двух медведей, в Маслянинском и Убинском – по 9. В Куйбышевском – 11, в Колыванском – 14, в Кыштовском – 18, а в Северном – 32 особи.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что в Новосибирской области с 3 августа начнут выдавать разрешения на охоту на медведей и других животных. Без разрешения охотиться нельзя.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber