В Новосибирской области разрешат охотиться на медведей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирской области с 3 августа начнут выдавать разрешения на охоту на медведей и барсуков. Об этом сообщили в Минприроды региона.

3 августа с 9 утра начинается прием заявлений и выдача разрешений на добычу бурого медведя и барсука. На барсука можно охотиться с 15 августа по 31 октября. На медведя – с 15 августа по 30 ноября, а также с 21 марта по 10 июня 2023 года.

С 9 утра 8 августа начнут прием заявлений на водоплавающую, болотно-луговую, полевую и степную дичь, а также дрозда-рябинника. Охота на них разрешена с 27 августа по 30 ноября. В этот же день примут заявление на боровую дичь, кроме самцов глухаря обыкновенного. На них можно охотиться с 27 августа по 10 января 2023 года. Также можно получить разрешение на охоту на самца глухаря обыкновенного с подружейными собаками – разрешено с 1 октября, а без собак – с 1 ноября по 28 февраля 2023 года.

С 9 утра 5 сентября выдадут разрешения на ловлю енотовидной собаки, лисицы, корсака – охота с 15 сентября по 28 февраля. На ондатру и бобра европейского – с 1 октября по 31 января. На соболя, норку американскую, колонка, белку, рысь, куницу лесную, горностая и хоря степного – с 15 октября по 15 февраля, а также на зайца беляка и русака с 25 октября по 31 января.

Заявление можно подать лично, по почте и на Госуслугах.

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