Астрофотограф Алексей Поляков сфотографировал Юпитер со спутниками под Новосибирском

Под Новосибирском астрофотограф снял Юпитер и его спутники. Фото: Алексей ПОЛЯКОВ.

Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков сфотографировал Юпитер и три его спутника. Снимок сделан в ночь на 3 августа, в 7 километрах от Новосибирска. Как отмечает фотограф, в регионе низкая стабильность атмосферы, поэтому для более качественной картинки нужно ехать на Алтай.

– Точки на фотографии – это спутники Юпитера. Слева внизу – Каллисто, посередине – Европа, а справа вверху – Ио, – рассказал КП-Новосибирск астрофотограф.

В черно-белом варианте можно получше разглядеть спутники газового гиганта. Фото: Алексей ПОЛЯКОВ.

Стандартный объектив фотоаппарата имеет фокусное расстояние около 35 – 90 миллиметров, телеобъективы – от 90 до 200 миллиметров. Фокусное расстояние, с которым Алексей Поляков делал снимок Юпитера, составляет около 6 метров.

Напомним, ранее Алексей Поляков заснял кольца Сатурна, а этой ночью в небе над Новосибирском встретились Марс и Уран.

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