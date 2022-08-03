В небе над Новосибирском встретились Марс и Уран

Ночью можно увидеть одновременно Марс и Уран. Фото: Большой новосибирский планетарий.

В ночь на 3 августа в небе над Новосибирском встретились две планеты. Как рассказали в группе Большого новосибирского планетария в социальной сети «ВКонтакте», между Марсом и Ураном было чуть больше градуса. Две планеты находятся на очень большом расстоянии друг от друга, но сейчас стоят практически на одной линии.

– Если вы пропустили сам момент сближения, то еще в течение нескольких суток эти две планеты можно наблюдать рядом, – уточнили в планетарии.

Астрофотограф Алексей Поляков рассказал КП-Новосибирск, что Марс видно даже без техники, а Уран получится рассмотреть только в мощный бинокль или телескоп.

– Если снимать их с хорошим увеличением, чтобы было видно, что это планета, то они не поместятся в одном поле зрения, – объяснил астрофотограф. – А если подобрать оптику, чтобы они были видны рядом, мы не увидим, что это планеты, будут просто точки.

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