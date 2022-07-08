Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков заснял кольца Сатурна

Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков сфотографировал Сатурн. Фото: Алексей Поляков

Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков сфотографировал Сатурн. Для этого ему пришлось выехать за город.

— Этот снимок я сделал примерно в 10 километрах от Новосибирска, где-то между Раздольным и Гусиным Бродом. Конечно, если бы в нашем регионе стабильность атмосферы была выше, то удалось бы сделать более четкий кадр. Но так имеем, что имеем, — рассказал КП-Новосибирск фотограф Алексей Поляков. — Снимал на специальную камеру, которая позволяет делать снимки космоса.

Также фотографу удалось заснять серебристые облака. Фото: Алексей Поляков

Также фотографу удалось заснять на телефон такое редкое атмосферное явление как серебристые облака. Это самые высокие облака на Земле — они образуются на высоте в 70-95 километров. Их можно увидеть на фоне темного неба летней ночью в средних и высоких широтах.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер