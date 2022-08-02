Ученый Сергей Нетесов рассказал о течении новой волны коронавируса в Новосибирской области

В Новосибирской области всплеск заболеваемости коронавирусом должен закончиться через 2 недели. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирскую область пришла западноевропейская волна коронавируса, где бушуют новые штаммы BA.4, BA.5, а также BA.2.75 – субвариант омикрона «Кентавр». Об этом сообщает «Горсайт» со ссылкой на заведующего лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ, академика РАН Сергея Нетесова.

– Сначала эти варианты из Европы пришли в Москву и вызвали там повышенную заболеваемость, которая постепенно снижается, по данным последних дней. То же самое, видимо, будет в Новосибирске, поскольку до нас долетели последние субварианты омикрона. Их к нам завезли авиапассажиры из Москвы и Европы, – рассказал вирусолог.

Как объяснил Сергей Нетесов, волна будет кратковременной и продлится максимум две недели. Затем начнется спад. Однако ученый добавил, что омикрон и его субварианты устойчивы к вакцине. Они ускользают от иммунитета, который привык к «уханьскому» варианту.

– В тоже время у вакцинированных людей уровень летальность намного ниже, а те, кто вакцинировались совсем недавно, и вовсе будут болеть очень легко, даже находясь в группах риска, – подчеркнул Сергей Нетесов.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что врач спрогнозировала рост заболеваемости «кентавром» к концу августа. В регионе уже наблюдают увеличение числа пациентов с коронавирусом до 20 %.

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