В Новосибирской области заболеваемость коронавирусом выросла на 20 %

В Новосибирске отметили резкий рост заболеваемости коронавирусом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирской области заметили резкий взлет заболеваемости COVID-19. Об этом в понедельник, 1 августа, на оперативном совещании в правительстве региона сообщил глава новосибирского управления Роспотребнадзора Александр Щербатов.

– За неделю – 443 случая, что больше предшествующей недели на 20%. Отмечается тенденция к росту заболеваемости, мы это фиксируем вторую неделю, – рассказал Александр Щербатов. – Наибольшее количество заболевших фиксируется в районах области.

Пока вопрос о введении масочного режима и других ограничительных мер не рассматривают. Новосибирцам рекомендуют ревакцинироваться и соблюдать меры санитарной безопасности.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о прогнозе на следующую волну коронавируса.

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