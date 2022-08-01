Врач из Новосибирска спрогнозировала рост заболеваемости «кентавром» к концу августа

Когда в Новосибирск придет новая волна коронавируса, рассказала врач. Фото: Олег ЗОЛОТО

Главврач сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» Татьяна Овсянникова рассказала, когда начнется рост заболеваемости коронавирусом в Новосибирской области.

– Предполагается, что данный вариант обладает повышенной способностью преодолевать иммунитет и будет более заразным, более устойчивым к антителам, полученным при вакцинации или болезни. Динамика роста кентавра на 16 % выше, чем у предыдущих штаммов. Вероятней всего, рост заболеваемости будет с середины августа и ранней осенью, предполагают вирусологи, – рассказала Татьяна Овсянникова.

Тяжесть, течение болезни и необходимость госпитализации при заболевании «кентавром» пока нельзя определить. Однако опасность заражения грозит уже через полгода после вакцинации.

Как предполагает врач, новосибирцы столкнутся с новой волной коронавируса уже к сентябрю. Вероятно, снова придется надеть маски, так как это лучшая защита от вируса.

При этом, как ранее сообщала КП-Новосибирск главный инфекционист региона Лариса Позднякова, подойдут только одноразовые медицинские маски, которые действуют два часа. Тканевые «многоразовые» маски не помогут.

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