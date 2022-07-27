Главный инфекционист Новосибирской области рассказала о нулевом пациенте с коронавирусом

Главный инфекционист региона рассказала о первой волне коронавируса и нулевом пациенте. Фото: Олег ЗОЛОТО

Главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова поделилась воспоминаниями о первой волне коронавируса. Она рассказала КП-Новосибирск, как в регионе приняли первого пациента с COVID-19, а также упомянула, как тяжело было врачам на пике заболеваемости.

– Когда началась пандемия, мы несколько раз тестировали рейсы, прибывающие на территорию Новосибирской области, выезжали в аэропорт Толмачево. Первой к нам попала молодая женщина, у которой была коронавирусная инфекция без пневмонии. Она приехала из Франции. Из всех, кто вернулся с вирусом из Европы, был только 1 пациент с пневмонией. У остальных болезнь протекала достаточно легко, – заметила инфекционист.

Многие заболевшие, вернувшиеся из-за границы, переносили вирус бессимптомно. Как отмечает Лариса Позднякова, первая волна была легче, чем все остальные:

– Когда заражение пошло внутри Новосибирской области, мы имели достаточно тяжелую картину заболеваний. Вторая и третья волны – самые тяжелые, с огромным количеством трагедий, летальных случаев. Летом 2020 года у врачей было состояние бесконечной усталости. Волна растянулась во времени. Мы курировали и другие госпитали, помимо нашей инфекционной больницы. Состояние усталости было у всего коллектива, но люди шли и работали. Никто не ушел, не заныл, – призналась инфекционист.

Также Лариса Позднякова отметила, что часть пациентов лукавила по поводу вакцинации. Люди, попадавшие с тяжелым течением коронавируса в реанимацию, при сборе анамнеза говорили, что вакцинированы. Потом им становилось хуже, и они признавались, что не ставили прививку. Такие печальные случаи дискредитировали вакцинацию. Появлялись истории, что человек вакцинировался, но все равно попал в реанимацию.

По мнению инфекциониста, самая эффективная вакцина на сегодняшний день – это «Спутник V».

– Тем, у кого после болезни или вакцинации прошел год, перед осенним эпидемиологическим подъемом мы рекомендуем вакцинироваться двухкомпонентным «Спутником». Причем в один день нельзя совмещать вакцины от гриппа и коронавируса. Поставили первый компонент «Спутника», потом через три недели второй. Затем перед вакцинацией от гриппа должно пройти 3-4 недели, пока в организме происходит выработка антител. Нужно подождать, чтобы имунная система привыкла и справилась, – отметила Лариса Позднякова.

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