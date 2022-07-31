«Пересекла 10 стран»: первая в мире собака с протезами вместо лап переехала из Новосибирска в Лондон

Несмотря на закрытие авиасообщения собака добралась по суше. Фото: Предоставлено Мариной Гапич

Знаменитая собака Моника, которой поставили протезы вместо лап, добралась из Новосибирска в Лондон. Волонтер краснодарского приюта Марина рассказала КП-Новосибирск о путешествии.

Дворняжка Моника прославилась на весь мир в ноябре 2021 года. Волонтеры из Краснодара Алла Леонкина и Марина Гапич спасли замерзающую собаку без лап и обратились к новосибирскому ветеринару Сергею Горшкову. Он провел уникальную операцию — впервые в мире поставил животному четыре протеза вместо лап.

Монику решила усыновить знаменитая зоозащитница Кейси Адамс, однако из-за закрытия авиасообщения с Британией планы по переезду пса сорвались. Но неделю назад собака наконец-то добралась до Лондона.

- Фонд «Лапа» согласился помочь , они занимаются официальной перевозкой животных. Кейси оплатила дорогу «Москва — Лондон». 21 июля Моника отправилась из Краснодара в Москву , 23 июля выехала из Москвы и 27 июля прибыла в Лондон. Моника пересекла 10 стран за три дня! Везли собаку в спецфургоне, - сообщила КП-Новосибирск зоозащитница Марина Гапич.

Теперь уникальная собака из Новосибирска будет жить в приюте английской зоозащитницы, вместе с другими собаками-инвалидами, пострадавшими от жестокости людей.

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