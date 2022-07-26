Новосибирский суд обязал школу №76 выплатить штраф за переполненность

Новосибирский областной суд обязал школу №76 выплатить штраф за переполненность. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во вторник, 26 июля, Новосибирский областной суд оставил без изменения решение, вынесенное юридическому лицу МБОУ СОШ № 76. Напомним, учебному заведению назначили штраф за переполненность.

Как ранее рассказывали в прокуратуре Октябрьского района, Роспотребнадзор оштрафовал школу № 76 на сумму 30 тысяч рублей. Не согласившись с этим решением, директор Надежда Равлюк его обжаловала в Октябрьском районном суде. Но 13 апреля суд оставил постановление Роспотребнадзора без изменения. Тогда прокуратура обратилась в Новосибирский областной суд с целью опротестовать это решение.

Заседание в Новосибирском областном суде изначально должно было состояться 20 июля. Но по какой-то причине его перенесли на 26-е число.

Решение было вынесено не в пользу школы №76. Теперь юрлицо должно заплатить 30 тысяч рублей.

Ранее КП-Новосибирск писала, что министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук поддержал директора школы №76.

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