Министр образования Новосибирской области прокомментировал штраф за переполненность директору школы №76

Директору школы Надежде Равлюк назначили штраф в 30 тысяч рублей. Фото: s_76.edu54.ru, Яндекс Карты.

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук высказался о ситуации в школе № 76. Напомним, что ее директору Надежде Равлюк выписали 30-тясячный штраф за переполненность классов. Школу посещали более тысячи детей вместе 450, как того требуют нормы СанПиНа.

— Для меня, как и для директора школы, приоритетом здесь является закон об образовании. Все остальные документы для меня вторичны. Поэтому в данном случае поддерживаю директора полностью, я на его стороне, — сообщил Федорчук в эфире ОТС.

Министр подчеркнул, что его слова не являются громким заявлением о том, кто прав, а кто виноват. Однако, по его мнению, директор поступила правильно, что дала возможность учиться всем детям по месту их жительства.

Напомним, что на стороне директора оказались и родители учеников. Те посчитали штраф издевательством и даже написали коллективное письмо властям с просьбой разобраться в проблеме. Основным аргументом родителей стало то, что в районе давно должны были построить школу № 220, но время идет, а школы все еще нет. Поэтому, с их точки зрения, директор приняла верное решение.

Несправедливым штраф посчитала и прокуратура. Она обратилась в Новосибирский областной суд, чтобы опротестовать решение первой инстанции. Заседание по делу назначили на 20 июля.

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