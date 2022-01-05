Директора новосибирской школы № 76 будут судить из-за переполненности учреждения. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Роспотребнадзор передал в суд дело директора новосибирской школы № 76. В образовательном учреждении провели проверку, после которой директора обвинили в переполненности заведения. При этом школа № 76 — единственное образовательное учреждение на Большевистской улице, где сейчас активно строятся новые ЖК.

— У МБОУ СОШ No76 имелась возможность для соблюдения вышеназванных правил, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению, — сообщало издание «Сибкрай» со ссылкой на документ Роспотребнадзора.

По мнению самого директора, решение ведомства несправедливо. Как сообщала руководитель школы Надежда Равлюк, она обязана принимать учеников, если место их проживания закреплено за образовательным учреждением. В противном случае родители детей имеют право пожаловаться в прокуратуру или мэрию.

На ситуацию обратили внимание активисты. Как заявил председатель совета отцов Сергей Майоров, директор не несет ответственность за строительство в городе. В связи с чем перекладывать на нее вину за переполненность образовательного учреждения, неправильно.

Также известно, что директор 76 школы намерена обжаловать решение Роспотребнадзора.

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