Прокуратура хочет отменить штраф, назначенный новосибирской школе №76 за переполненность.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Прокуратура Октябрьского района намерена добиться отмены штрафа, который назначили МБОУ СОШ №76 за переполненность. Об этом КП-Новосибирск сообщила старший помощник прокурора Марина Кабакова.
- Роспотребнадзор оштрафовал юридическое лицо МБОУ СОШ № 76, не директора, на сумму 30 тысяч рублей. Не согласившись с этим решением, директор Надежда Равлюк его обжаловала в Октябрьском районном суде. Но 13 апреля суд оставил постановление Роспотребнадзора без изменения, - рассказала Марина Кабакова КП-Новосибирск, - Тогда прокуратура обратилась в Новосибирский областной суд с целью опротестовать решение Октябрьского районного суда. Мы считаем, что в действиях юридического лица вины нет.
Причиной штрафа стала переполненность учебного заведения. Якобы там учится слишком много детей, что нарушает нормы СанПиНа.
- Школу построили в 1937 году, когда норм СанПиНа еще не было. Более того, все учащиеся в этой образовательной организации учатся по месту жительства. Массив у нас густонаселен, где детям получать знания? Отчислять учащихся без каких-либо оснований директор школы не может. Обучение в третью смену так же невозможно, - объяснила помощник прокурора КП-Новосибирск.
Рассмотрение протеста в Новосибирском областном суде назначили на 20 июля.
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