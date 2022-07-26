В Новосибирске сносят ДК «Сибсельмаш» на левом берегу ради строительства торгового квартала

В Новосибирске продолжают разбирать ДК "Сибсельмаш". Фото: Анна Терешкова.

В Новосибирске продолжают разбирать здание дома культуры завода «Сибсельмаш». С боковых крыльев сняли конструкции. Облицовку убирают и со стен в центре здания.

Напомним, рабочие приступили к сносу недостроенного ДК «Сибсельмаш» еще 10 июля.

На его месте хотят возвести торговый квартал из 8 корпусов. Здания смогут достигать в высоту до 24 этажей. В апреле мэрия выдала разрешение компании «Центр Левого берега» на строительство апарт-отеля с торговыми и бизнес-помещениями, фитнес-центром, огромной парковкой и гостиничными номерами.

Ранее с площадки возле ДК «Сибсельмаш» перенесли памятник летчику Александру Покрышкину. Его разместили дальше на несколько метров – на площади Карла Маркса. Сейчас там завершают работы по озеленению.

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