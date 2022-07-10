В Новосибирске начали сносить недостроенный ДК «Сибсельмаш» на площади Маркса

Памятник Александру Покрышкину уже перенесли Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

В Новосибирске начался снос крупного недостроя на площади Маркса — на его месте появится гостиничный комплекс. Об этом сообщили очевидцы изданию "Вести.Новосибирск".

Напомним, что здание собирались сносить к Молодежному Чемпионату мира по хоккею 2023. По задумке собственника на месте должен появится «многофункциональный центр».

- На левом берегу Новосибирска – острая нехватка культурных учреждений. У жителей Левобережья должен быть культурный центр, там есть единственный театр «На левом берегу», который ютится в здании Дома Радио, - рассказал КП-Новосибирск эксперт Музея Новосибрска, краевед Константин Голодяев.- Это не должно быть торговым центром, которых там великое множество. Это не должно быть гостиничным комплексом или апартаментами. Это должен быть культурный центр всего Левобережья!

Зимой 2022 года было известно, что в здании, возможно будут магазины и учреждения культуры.

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