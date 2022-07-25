На авиашоу в Мочище 2022 под Новосибирском не выступят «Русские витязи»

На авиафестивале выступят три пилотажные группы. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

На авиафестивале на аэродроме в Мочище в 2022 году не выступят «Русские витязи» и «Соколы России». В программу войдут три другие профессиональные пилотажные группы.

— В этом году у нас на фестивале выступят такие группы как «Стрижи» на МиГ-29, эскадрилья «Русь» на Л-39, а также женская пилотажная группа «Барсы» из Сургута — они будут летать на ЯК-52, — рассказал КП-Новосибирск директор аэродрома Мочище Александр Осокин.

Выступления асов высшего пилотажа на фестивале в Мочище будут длиться около полутора часов — примерно по 25 минут на каждую группу. Всего на мероприятии будет представлено 80 воздушных судов — включая те, что не приму непосредственного участия в летной программе и будут представлены в качестве экспонатов.

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