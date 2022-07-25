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Общество25 июля 2022 11:44

На авиашоу в Мочище 2022 под Новосибирском не выступят «Русские витязи»

На мероприятии планируется выступление трех других пилотажных групп
Галина СИМОНОВА
На авиафестивале выступят три пилотажные группы.

На авиафестивале выступят три пилотажные группы.

Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

На авиафестивале на аэродроме в Мочище в 2022 году не выступят «Русские витязи» и «Соколы России». В программу войдут три другие профессиональные пилотажные группы.

— В этом году у нас на фестивале выступят такие группы как «Стрижи» на МиГ-29, эскадрилья «Русь» на Л-39, а также женская пилотажная группа «Барсы» из Сургута — они будут летать на ЯК-52, — рассказал КП-Новосибирск директор аэродрома Мочище Александр Осокин.

Выступления асов высшего пилотажа на фестивале в Мочище будут длиться около полутора часов — примерно по 25 минут на каждую группу. Всего на мероприятии будет представлено 80 воздушных судов — включая те, что не приму непосредственного участия в летной программе и будут представлены в качестве экспонатов.

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