Авиашоу в Мочище 2022: опубликована полная программа мероприятия

Авиашоу начнется в 9 утра. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Появилась программа авиашоу в Мочище 2022. Об этом сообщается в официальной группе в социальных сетях. Итак, что же увидят новосибирцы 31 июля:

09-00 – Начало

с 09-00 до 10-30 – выступление авиамоделистов, полёты мотодельтапланов, мотопарапланов; пролет воздушных шаров;

с 10-30 до 10-45 – торжественное открытие Фестиваля,

с 10-45 до 14-30 – показательные выступления авиационной техники;

с 10-45 до 14-30 – праздничная концертная программа с участием симфонического оркестра и других музыкальных коллективов;

с 14-30 до 15-00 – розыгрыши призов от организаторов и партнёров Фестиваля

15-00 – закрытие.

Так же в программу включили пролеты вертолетов Робинсон R-44. Новосибирцы смогут посмотреть на выставку авиационной техники, автомобильной техники времен Великой Отечественной войны.

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