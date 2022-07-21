Депутата новосибирского Заксобрания Глеба Поповцева осудят за присвоение зарплаты своей помощницы

Новосибирский депутат отправится под суд за мошенничество. Фото: Заксобрание НСО.

В Новосибирске депутата регионального Заксобрания Глеба Поповцева осудят за то, что он отбирал зарплату у своей помощницы. Об этом сообщили в четверг, 21 июля, в следственном управлении СК России по Новосибирской области.

Следователи установили, что Глеб Поповцев нанял себе помощницу на необычных условиях. Она отдала депутату свою банковскую карточку, на которую перечисляли зарплату. Таким способом Поповцев украл из бюджета Заксобрания 800 тысяч рублей.

Дело расследовали во втором отделе по особо важным делам – о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики. Депутата обвинили по части 3 статьи 159 УК РФ в хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием. Из-за служебного положения и крупной суммы ему грозит лишение депутатского статуса и до 6 лет колонии.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, как задерживали Поповцева. В качестве меры пресечения его посадили под домашний арест. Однажды, не получив разрешения, он прогулялся до банка. 30 мая его выпустили из-под домашнего ареста.

Уголовное дело скоро передадут в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу.

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