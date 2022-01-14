В Новосибирске продлили домашний арест депутату Заксобрания Глебу Поповцеву.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В пятницу, 14 января, стало известно, что в Новосибирске продлили домашний арест депутату Заксобрания Глебу Поповцеву. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Судебного департамента в Новосибирской области.
— Срок нахождения под домашним арестом продлили на 2 месяца до 16 марта 2022 года, — уточнили в Управлении.
Напомним, Поповцева судят по части 3 статьи 159 УК. РФ «Мошенничество». Обвиняют его в хищении денежных средств.
Как ранее писала КП-Новосибирск, депутата Поповцева задержали 18 ноября 2021 года.
Известно, что Глеб Поповцев представляет в Заксобрании партию «Единая Россия». Он работает второй созыв и входит в комитет по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности. Кроме того, он состоит в комиссии по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции.
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