Губернатор Новосибирской области ответил на жалобы жителей на новые мусорные полигоны

Губернатор Андрей Травников ответил на вопросы о строительстве новых мусорных полигонов. Фото: Правительство НСО.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников раскрыл подробности о будущих мусорных комплексах под Новосибирском. Их хотят разместить возле сел Раздольное, Плотниково и Жеребцово. Глава региона рассказал о новой мусорной концессии в прямом эфире на телеканале «ОТС».

– В 2018 году мы заморозили концессию, потому что были претензии по выбору земельного участка, и по условиям. Ни одного шага в реализации данной концессии не предпринималось, ни одна копейка бюджетных средств на этот проект не была выделена, – отметил губернатор.

Области потребовалось время на изучения опыта подобных проектов в других регионов и подбор нового земельного участка. Учитывалось влияние на экологию и окружающие населенные пункты. Искали место, где не будет подводных источников, где мусорный полигон не навредит флоре и фауне. Глава региона отметил, что этот вопрос обсуждался с экологами и общественниками. Однако возражения были, а предложений с альтернативой не было. Теперь обсуждают новую концессию на строительство двух новых полигонов.

– На вопрос, будут ли претензии, я могу сказать – обязательно будут. Какой бы участок мы не выбрали, обязательно найдутся те, кому не понравится соседство с будущим объектом, – заметил Андрей Травников. – Впереди большая, кропотливая работа, поэтому нельзя было откладывать принятие решения «на потом».

На строительство двух высокотехнологичных комплексов по переработке отходов за 2 года выделят больше 3,5 миллиарда рублей. При этом губернатор акцентировал внимание на том, что строить будут не свалки, а крупные заводы.

– Современные полигоны – это не старые свалки с летающим мусором, а серьезный технологический агрегат, – подчеркнул Андрей Травников.

Напомним, на расстоянии километра от предполагаемых границ нового мусорного полигона никто не живет. Но первые дачные домики начинают встречаться в трехкилометровой зоне.

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