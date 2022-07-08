В Новосибирской области названы СНТ и села, находящиеся в зоне нового мусорного полигона в Раздольном

Разместить полигон планируется на территории Раздольненского сельсовета. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В проекте новой «мусорной концессии» в Новосибирской области для захоронения отходов планируется разместить полигон на территории Раздольненского сельсовета. Технически, он будет находиться в своеобразном треугольнике, граничащим с селами Жеребцово, Гусиный Брод и Плотниково.

При этом, на расстоянии километра от предполагаемых границ нового мусорного полигона никто не живет. Но первые дачные домики начинают встречаться в трехкилометровой зоне. Там располагаются СНТ «Ветеран» и «Ладомир», деревня Мостовая и микрорайоны Топограф и Раздольное села Плотниково. А также военная часть № 31665.

А на расстоянии от 3 до 5 километров располагаются СНТ «Жемчужина», «Эмон», «Боровушка», два дачных общества с одинаковым названием «Солнечное», «Рябинка», «Домостроитель», «Снегири» «Семья», «Гвардеец», села Шмаково и Гусиный Брод, центр села Плотников и микрорайон «Уютный», поселок Комаровка, село Жеребцово, коттеджные поселки «Покровские ворота», «Зеленая усадьба», «Время Гринвич», детский лагерь «Березка» и военная часть № 29286.

Напомним, в мае этого года Новосибирская область расторгла концессионное соглашение с компанией «Экология-Новосибирск». В 2018 году возникли вопросы по земельному участку для строительства полигона на правом берегу. Тогда Федеральная антимонопольная служба не нашла юридической возможности внести изменения в действующее соглашение. Однако организацию пока не планируют лишать статуса регоператора.

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