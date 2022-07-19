Фотографии горения незаконной свалки возле полигона «Левобережный» под Новосибирском показали в МЧС

На месте обнаружили порядка пяти очагов глубинного горения. Фото: ГУ МЧС НСО.

В ГУ МЧС по Новосибирской области показали фотографии горения несанкционированной свалки. Возгорание произошло в Новосибирском районе в трех километрах западней Ордынского кольца.

Там выявили примерно 5 очагов глубинного горения. На месте задействована тяжелая спецтехника. Помощь в ликвидации горения оказывают сотрудники МЧС. На свалке работают представители правительства НСО, а также сотрудники администрации Новосибирского района и Верх-Тулинского сельсовета.

Площадь горения уточняется. Фото: ГУ МЧС НСО.

– Принимается решение о выделении дополнительной спецтехники (тракторы, бульдозеры и т.д.) для обеспечения доступа к очагам и непосредственной оперативной ликвидации тления засыпкой грунтом, – добавили в региональном МЧС.

Пожарные проливают места глубинного горения на локальных участках. Кроме того, сотрудники МЧС защищают спецтехнику от теплового воздействия.

На месте работают 45 человек и 14 единиц техники. Фото: ГУ МЧС НСО.

В ликвидации горения задействованы 45 человек и 14 единиц техники.

Сотрудники Роспотребнадзора мониторят качество воздуха. Проверяют его на наличие опасных примесей и превышений ПДК.

Площадь горения уточняется.

Свалка горит совсем рядом с жилыми домами, а дым и запах чувствуют жители со всего левого берега. Фото: ГУ МЧС НСО.

Ранее КП-Новосибирск писала, что свалка горит совсем рядом с жилыми домами, а дым и запах чувствуют жители со всего левого берега, и даже ближе к центру Новосибирска.

Также сообщалось, что мэр Новосибирска поручил оказать помощь в ликвидации горения на свалке.

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