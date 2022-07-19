Под Новосибирском горит незаконная свалка возле полигона «Левобережный»

В глубинных залежах несанкционированной свалки тлеет мусор. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

Утром во вторник, 19 июля, под Новосибирском загорелась несанкционированная свалка возле улицы Малыгина. Рядом находится крупный мусорный полигон «Левобережный». Подробнее о ЧП рассказали в главном управлении МЧС России по Новосибирской области.

– По оперативным данным в 07:12 поступило сообщение о возгорании мусора по улице Малыгина в Новосибирском районе. По прибытию пожарно-спасательных подразделений установлено, что на открытой территории происходит глубинное тление на несанкционированной свалке мусора, – рассказали в МЧС.

Сейчас тление ликвидируют пожарные. Ситуация находится под контролем представителей местной администрации. Скоро туда могут пригнать дополнительную технику – тракторы и бульдозеры.

Свалка горит совсем рядом с жилыми домами, а дым и запах чувствуют жители со всего левого берега, и даже ближе к центру Новосибирска.

– В последнее время перед Левобережным полигоном со стороны Толмачевского шоссе было много несанкционированных свалок. Не все довозят мусор до официального полигона. Сегодня мы видим отголоски этого беспредела. Горят подземные залежи на большой территории. То же самое, как было на самом полигоне, только открытого горения нет. Мусор тлеет, ветер сносит все на жилые районы, – рассказал КП-Новосибирск председатель «Центра правовых инициатив потребителей» Михаил Михайлов.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что глава следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить полигон «Левобережный» в Новосибирске. Жители окрестных домов жаловались ему на несоблюдение санитарных норм.

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