Александр Бастрыкин поручил проверить полигон «Левобережный» в Новосибирске

На свалку пожаловались жители окрестных домов. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку на полигоне «Левобережный» в Новосибирске. Напомним, на свалку пожаловались жители окрестных домов.

— Организовано проведение доследственной проверки по информации местных жителей о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на мусорном полигоне «Левобережный», — сообщили в СК России.

Сейчас следователи разбираются в ситуации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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