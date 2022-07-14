Александр Бастрыкин поручил проверить полигон «Левобережный» в Новосибирске

На свалку пожаловались жители окрестных домов.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку на полигоне «Левобережный» в Новосибирске. Напомним, на свалку пожаловались жители окрестных домов.
— Организовано проведение доследственной проверки по информации местных жителей о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на мусорном полигоне «Левобережный», — сообщили в СК России.
Сейчас следователи разбираются в ситуации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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