Мэр Новосибирска поручил оказать помощь в ликвидации горения на свалке

Мэр Новосибирска поручил помочь в тушении пожара на свалке. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил помочь в тушении пожара на несанкционированной свалке, которая находится на улице Малыгина. Его слова прозвучали во вторник, 19 июля, в ходе аппаратного совещания.

Напомним, сообщение о возгорании поступило в МЧС утром 19 июля. Как рассказали в ведомстве, пожарно-спасательные подразделения прибыли на место и установили – на территории свалки происходит глубинное тление.

Градоначальник поручил профильным подразделениям помочь Новосибирскому району решить эту проблему.

- Нюхать эту вонь, как на пожаре, невозможно. Поэтому даю поручение. Во-первых, департаменту ЧС выехать на место и принять участие в совещании по этому вопросу. Во-вторых, обеспечить помощь, которая необходима в тушении пожара на Малыгина, - отметил Анатолий Локоть.

Ранее КП-Новосибирск писала, что свалка горит совсем рядом с жилыми домами, а дым и запах чувствуют жители со всего левого берега.

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