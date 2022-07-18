Предельный рост тарифов ЖКХ определили для Новосибирской области

Для Новосибирской области определили предельный рост тарифов на оплату ЖКХ. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Для Новосибирской области определили предельный рост тарифов на оплату ЖКХ. Он должен быть в полтора раза ниже ожидаемой в 2022 году инфляции. Напомним, в 2022 году тарифы на ЖКХ в регионе выросли на 5, 2%.

— Среднегодовой индекс потребительских цен в среднесрочном прогнозе в 2022 году составляет 116, 5 % — соответственно, ожидаемый уровень инфляции по итогам года составит 16, 5%, — сообщили в региональном правительстве.

Так, с 1 июля 2022 года предельный индекс по тарифам ЖКХ составляет 9%. Это в 1, 5 раза ниже уровня годовой инфляции.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что губернатор Андрей Травников призвал форсировать в регионе подготовку к новому отопительному сезону. Подготовительный этап в 2022 году проходит стабильно, по плану. Как уточнили в правительстве Новосибирской области, средства, которые предусмотрены программой предоставления субсидий коммунальным предприятиям, доводят до муниципалитетов планово, в отличие от проблемного периода пандемии.

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