Андрей Травников потребовал усилить подготовку к отопительному сезону. Фото: Правительство НСО.

Губернатор Андрей Травников призвал форсировать в регионе подготовку к новому отопительному сезону. Известно, что подготовительный этап в 2022 году проходит стабильно, по плану. Как уточнили в правительстве Новосибирской области, средства, которые предусмотрены программой предоставления субсидий коммунальным предприятий, доводят до муниципалитетов планово, в отличие от проблемного периода пандемии.

Как подчеркнул на оперативном совещании 18 июля губернатор, в 2022 году нужно наверстать объемы двух прошлых лет. В связи с чем глава региона призвал форсировать подготовительные работы по отопительному сезону.

– Я хотел бы увидеть это не только в Новосибирске, где отмечены рекордные объёмы ремонтных работ, но и во всех населённых пунктах всех муниципальных районов. Попрошу министерство ЖКХ и энергетики совместно с Управлением Ростехнадзора максимально строго подойти к получению актов готовности муниципалитетов к отопительному сезону и согласовать максимально короткий график обследования объектов, – сказал Андрей Травников.

Как доложил губернатору министр регионального жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Денис Архипов, в настоящий момент готовность жилого фонда равна 46%. Котельные готовы на 38%. Готовность тепловых сетей сейчас составляет 32%, а водопроводных сетей уже 25%.

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