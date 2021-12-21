В Новосибирской области тарифы ЖКХ вырастут в 2022 году на 5,2%

Тарифы увеличатся на 5,2%. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В Новосибирской области вырастут тарифы ЖКХ на 5,2%. Об этом говорится на сайте Департамента по тарифам региона.

— Тариф на холодную воду вырастет до 21,4 рубля за кубометр, горячей — 124 рубля за кубометр, отопление — 1 584,29 рубля за гигакалорию, а вывоз мусора вырастет до 91,72 рубля за человека, — сообщается в постановлении департамента.

Новые тарифы начнут действовать с 1 июля 2022 года.

Ранее КП-Новосибирск писала что, повышение тарифов позволит привлечь дополнительные средства в бюджет области, которые будут направлены на перекладку тепловых сетей.

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