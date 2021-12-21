В Новосибирской области тарифы ЖКХ вырастут в 2022 году на 5,2%

Тарифы увеличатся на 5,2%.
Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
В Новосибирской области вырастут тарифы ЖКХ на 5,2%. Об этом говорится на сайте Департамента по тарифам региона.
— Тариф на холодную воду вырастет до 21,4 рубля за кубометр, горячей — 124 рубля за кубометр, отопление — 1 584,29 рубля за гигакалорию, а вывоз мусора вырастет до 91,72 рубля за человека, — сообщается в постановлении департамента.
Новые тарифы начнут действовать с 1 июля 2022 года.
Ранее КП-Новосибирск писала что, повышение тарифов позволит привлечь дополнительные средства в бюджет области, которые будут направлены на перекладку тепловых сетей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Тарифы на отопление и горячую воду в Новосибирске в 2022 году: насколько увеличатся, когда начнут действовать
Тарифы на отопление и горячую воду в Новосибирске в 2022 году увеличатся в два раза (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер