Друг погибшей в машине такси 16-летней девочки рассказал подробности ДТП в Новосибирске

Пассажирка такси погибла на месте. Фото: ГИБДД по Новосибирску // АСТ-54

В Новосибирске 16-летняя пассажирка такси погибла в ночном ДТП в центре города. Трагедия случилась на перекрестке улиц Каменская и Орджоникидзе в 01:57.

По данным ГИБДД, 22-летний таксист на Hyundai Solaris ехал в сторону площади Ленина, на перекрестке в него врезался седан Nissan Avenir. Удар пришелся в левую заднюю часть автомобиля, отчего машину развернуло и отбросило в столб. Затем Nissan по инерции врезался в припаркованную Toyota Spacio.

Основной удар пришелся на пассажирское сидение. 16-летняя пассажирка такси скончалась на месте от полученных травм. «Скорая помощь» доставила водителя и еще одного пассажира такси в больницу с травмами, третий пассажир на переднем сидении чудом не пострадал.

- Мы с другом и девушкой вызвали такси в Первомайский сквер, я сел спереди, они – сзади. Водитель черной иномарки задел наше такси, по инерции правым боком влетели в столб. После удара подруга скончалась, друг сильно ударился головой и травмировал левую руку, – рассказал КП-Новосибирск друг погибшей Рамис. – Соболезную родным девушки, мы сборы пока не планировали. До сих пор не могу отойти от аварии.

Очевидцы рассказали в паблике «АСТ-54», что таксист не пропустил Nissan Avenir на перекрестке, а тот ехал с превышением скорости. В полиции возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее смерть человека».

- В результате медицинского освидетельствования установлено, что водитель «Hyundai» находился за рулём в состоянии опьянения, - сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

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