В массовом ДТП в центре Новосибирска в машине такси погибла девочка-подросток. Фото: стоп-кадр.

Стали известны подробности жёсткого ДТП в центре Новосибирска, где столкнулись 3 машины. Произошла авария в ночь на четверг, 14 июля. Участниками аварии стали Nissan Avenir, Toyota Corolla Spacio и Hyundai Solaris. На месте работали спасатели.

– В автомобиле службы такси «Hyundai Solaris» погибла девушка 2006 года рождения. С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента из автомобиля извлекли пассажира такси, парня 2005 года рождения, водителя 2000 года рождения и тело девочки, – уточнили в службе спасения МАСС.

Выживших в тяжелом состоянии госпитализировали.

Что стало причиной аварии, пока не ясно. В ГИБДД комментарии не предоставили.

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