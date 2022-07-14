Очевидцы сообщили о массовом смертельном ДТП с участием такси в центре Новосибирска. Фото: "АСТ-54".

В ночь на четверг, 14 июля, в центре Новосибирска произошло массовое ДТП. По словам очевидцев, авария случилась на улице Орджоникидзе. Информация об этом появилась в соцсети.

– Примерно в 1:52 возле дома 37 столкнулись 3 автомобиля: Nissan Avenir, Toyota Corolla Spacio и Hyundai Solaris, обслуживающий службу такси, – написали в группе «АСТ-54».

Очевидцы сообщили о погибших:

– Погибла пассажирка Хёндэ, а также ещё пассажир и водитель из данного автомобиля, – утверждает очевидец.

Информация об обстоятельствах аварии уточняется.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер