Очевидцы сообщили о массовом смертельном ДТП с участием такси в центре Новосибирска. Фото: "АСТ-54".
В ночь на четверг, 14 июля, в центре Новосибирска произошло массовое ДТП. По словам очевидцев, авария случилась на улице Орджоникидзе. Информация об этом появилась в соцсети.
– Примерно в 1:52 возле дома 37 столкнулись 3 автомобиля: Nissan Avenir, Toyota Corolla Spacio и Hyundai Solaris, обслуживающий службу такси, – написали в группе «АСТ-54».
Очевидцы сообщили о погибших:
– Погибла пассажирка Хёндэ, а также ещё пассажир и водитель из данного автомобиля, – утверждает очевидец.
Информация об обстоятельствах аварии уточняется.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер