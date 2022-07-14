На пьяного таксиста, по вине которого погибла девочка-подросток, завели уголовное дело. Фото: "АСТ-54".
В полиции раскрыли подробности жуткой аварии, случившейся в ночь на 14 июля в Центральном районе Новосибирска. Автомобиль такси Hyundai Solaris, за рулём которого был 22-летний новосибирец, столкнулся с Nissan Avenir. После этого последний врезался в припаркованную «Тойоту Спасиа». В такси в момент аварии было три пассажира – 2004, 2005 и 2006 годов рождения.
– 16-летняя пассажирка такси погибла на месте от полученных травм, водитель и пассажир 2005 года рождения госпитализированы. В результате медицинского освидетельствования установлено, что водитель «Hyundai» находился за рулём в состоянии опьянения, – пояснили в ГУ МВД по Новосибирской области.
Водитель «Ниссана» управлял авто без прав. Он отказался пройти проверку на опьянение. Решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела.
На 22-летнего водителя такси, в машине которого погибла девочка, дело возбудили по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Вопрос об избрании ему меры пресечения решается.
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