Новосибирца, задавившего четырех женщин на остановке, отправили в СИЗО

Одна из четырех сбитых женщин умерла на месте. Фото: ГИБДД по Новосибирску

Дзержинский районный суд Новосибирска выбрал меру пресечения для 21-летнего водителя каршеринга, который въехал в толпу людей на остановке «Плехановский жилмассив». Парень сбил четырех женщин, одна из них – 67-летняя пенсионерка, умерла на месте.

— Обвиняемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца до 8 сентября 2022 года, — рассказали в суде.

Напомним, что трагедия произошла 9 июля. Молодой человек на арендованном авто влетел в остановку на улице Ипподромской. По словам очевидцев, скорость была не менее 150 километров в час.

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