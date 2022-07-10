В Новосибирске утонул 17-летний подросток возле Бугринского моста

Трагедия произошла за границей официального пляжа Фото: Никита МАНЬКО

В Новосибирске 17-летний подросток утонул на диком пляже возле Бугринского моста. Об этом сообщили читатели КП-Новосибирск.

- Около 18:00 очевидцы сообщили, что утонул подросток 2005 года рождения. Он купался ниже по течению от официального пляжа, где установлены знаки о запрете купания. Полиция устанавливает обстоятельства трагедии, - сообщил КП-Новосибирск начальник пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.

Тело подростка доставали водолазы МАСС. Напомним, с начала пляжного сезона утонули уже больше семи детей. Предыдущая трагедия произошла возле села Мальково в Купинском районе вечером 24 июня. Двое детей 8 и 13 лет утонули, пока родители ставили палатку.

Также 22 июня в реке Иня утонул 9-летний ребенок. Он пошел купаться на берегу возле жилмассива Весенний, играл в прятки и не смог вынырнуть.

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