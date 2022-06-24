«Дети умерли, пока родители ставили палатку»: двое мальчиков утонули на рыбалке под Новосибирском

Трагедия произошла 24 июня. Фото: Влад КОМЯКОВ

В Новосибирской области два брата утонули во время рыбалки у села Мальково в Купинском районе. Подробности случившегося выяснили корреспонденты КП-Новосибирск.

Семья Ивановых* вечером 24 июня отправилась на рыбалку: место выбрали спокойное – протока между озером Яркуль и Чаны.

- Отец мальчиков вместе со своим братом ставил палатку на берегу. Мальчишки убежали купаться. Прошло буквально 5 минут, когда взрослые хватились, детей рядом уже не было. Родные увидели одного из мальчиков в воде возле берега, но было уже поздно, - рассказал КП-Новосибирск источник, знакомый с ситуацией.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области мальчикам было 8 и 13 лет. Тела обоих уже нашли.

- Это место, где была семья не предназначена для купания. Мы в курсе ситуации и сейчас выясняем все обстоятельства, - уточнила Наталья Сорокина, председатель Совета депутатов Купинского района Новосибирской области.

Следователи начали проверку после гибели мальчиков.

КП-Новосибирск следит за ходом расследования.

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