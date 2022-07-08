Артема нашли спустя 3 года. Фото: поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт"

Поиски пропавшего Артема Богачева завершились трагедией. Информация подтвердилась сегодня 8 июля.

- Да, тело действительно нашли, - подтвердил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Напомним, что Артем пропал в октябре 2019 года. Он уехал из дома в поселке Каргат к своему знакомому Анатолию и не вернулся. Сожительница пропавшего через неделю оказалось в объятиях этого самого знакомого. Вскоре Анатолия обвинили в убийстве Артема и закрыли в СИЗО. Теперь его сожительница пытается достать возлюбленного оттуда и тратит детские пособия на адвокатов.

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