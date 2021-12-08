«Я теперь живу хорошо, денег много»: родные пропавшего сибиряка подозревают в его убийстве жену и ее любовника

В истории с исчезновением Артема Богачева появились новые подробности. Фото: соцсети

Эта история больше напоминает сюжет известного американского сериала «Санта-Барбара», чем реальную жизнь. Кульминация событий пришлась на 13 октября 2019 года. В тот день стало известно о загадочном исчезновении 27-летнего Артема Богачева. Молодой мужчина накануне вечером, 12-го числа, уехал из дома в поселке Каргат Новосибирской области к своему знакомому Анатолию. С тех пор его больше никто не видел. Супруга пропавшего сибиряка буквально через неделю оказалась в крепких объятиях того самого Анатолия, а впоследствии стала его женой. Теперь пара ждет ребенка. Родные Артема изо всех сил пытаются узнать правду и обвиняют бывшую сноху и ее любовника в преступлении. Страшные подозрения родственников подтвердил и эксперт-полиграфолог ток-шоу, заявив на всю страну, что Анатолий врет о своей непричастности к пропаже сибиряка. В запутанной драме разбирался корреспондент КП-Новосибирск.

ОДНА ЖЕНЩИНА НА ДВОИХ

Анатолий В., на первый взгляд, обычный, ничем не выделяющийся из толпы 57-летний мужчина. Несколько лет трудится сторожем в элитном дачном поселке, живет в соседней деревне, но просто невероятно нравится женщинам. Артема Богачева с Анатолием познакомила Светлана — первая жена Артема и мать двух его детей.

— Света работала в этом СНТ. Этот Анатолий ее пристроил. Ну, и по знакомству она привела туда мужа. У моего брата руки золотые, он там периодически калымил. А потом вдруг выяснилось, что Светлана и Анатолий — любовники. После скандала она оставила детей Артему и осталась с этим пожилым мужчиной, — рассказывает Виктория, сестра Богачева.

Молодой отец занимался воспитанием детей как мог, ему приходилось изворачиваться, чтобы и денег успеть заработать, и внимание ребятишкам уделить. Получалось плохо. Поэтому однажды Артем оказался в детском отделении районной больницы с малышами на руках. Там в приемном покое и произошла судьбоносная встреча с очередной женщиной — Мариной. Мать-одиночка также с двумя ребятишками оформлялась в отделение. Правда, на тот момент органы опеки собирались лишать ее родительских прав. Молодого горячего парня это не смутило. Вспыхнувшие сильные чувства свели их вместе на целый год.

Роковая красотка построила новую жизнь. Фото: соцсети

— Это было в 2018-м. Артем любил ее просто сумасшедше. Детей ей впоследствии все-таки вернули, мой брат относился к ним как к своим. А его детей в итоге забрала первая жена Света, которая впоследствии вышла замуж за брата Анатолия. На материнский капитал Артем и Марина купили в Каргате небольшой домик и жили. Вскоре она забеременела. Брат ее буквально на руках носил, фрукты покупал, старался заработать, чтобы она и дети ни в чем не нуждались. Артем забыл все прошлые обиды и снова подрабатывал в дачном сообществе в паре с этим Анатолием. Казалось, что теперь у него нормальная семья. Но нет, — продолжает Виктория.

Неожиданно выяснилось, что 23-летняя Марина тоже попала под очарование сторожа-ловеласа Толика. По словам родственников, Артем однажды застукал свою беременную супругу с коллегой прямо на супружеском ложе.

Анатолий умудрился увести поочередно сразу двух жен Артема. Фото: соцсети

— Он сказал мне, что простил ее. Он был настолько влюблен! Как околдованный смотрел на нее и ждал рождения сына. Но дальше было только хуже. Марина брала у Анатолия деньги якобы в долг, а Артем был вынужден ездить в это СНТ и отрабатывать их. Конечно, он надеялся, что жена и друг больше не любовники, но напрасно. Марина призналась, что она изменяла моему брату практически с самого начала и не думала исправляться, — говорит Виктория.

Вот так по иронии судьбы Артем Богачев делил со знакомым сначала одну жену, а затем вторую.

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ

Артем Богачев бесследно исчез 13 октября 2019 года. Его новорожденному сыну едва исполнился месяц. Мужчина уехал из дома, сообщив, что направляется в дачное общество к Анатолию, и с тех пор о нем ничего не известно.

Артем пропал 13 октября 2019 года. Фото: соцсети.

— Он поехал, чтобы забрать у Анатолия свою зарплату и детскую коляску, которую тот купил нашему сыну. Муж звонил мне вечером 12 октября, сказал, что добрался до места. А уже утром мне набрал Анатолий и сказал, что Артем пропал. Он же и посоветовал обратиться в полицию. Я написала заявление, — изливает душу на ток-шоу Марина.

Примерно такой же версии придерживается и Анатолий, который, возможно, последним видел своего коллегу.

— Мы вечером посидели, поужинали в домике, при мне он поговорил с Мариной. А потом ему еще какая-то женщина позвонила. Он тут же попросил у меня в долг тысячу рублей и сказал, что ему надо уехать в город, но он вернется утром и поможет мне покосить траву, как договаривались. Я ему дал денег, и он уехал. Утром уже не вернулся, — вспоминает 57-летний герой-любовник.

Ориентировки о пропавшем парне висели практически на каждом столбе. К поискам подключились волонтеры. Родные Артема были в недоумении, ведь раньше он никогда не уходил из дома, да и вообще вряд ли мог бросить жену с грудным малышом без средств к существованию.

Близкие сибиряка подозревают, что отец младшего сына Марины не Артем. Фото: соцсети

— Нас настораживало, что у Марины постоянно менялись версии. То он уехал за коляской, то они поругались опять из-за этого Анатолия и он помчался к нему выяснять отношения, то еще какие-то рассказы. Но самое странное, что Марина вдруг начала отвечать друзьям Артема в соцсетях с его страницы и от его имени типа «я тут», «я никуда не пропал», «все со мной в порядке». А потом вообще позвонила поисковикам из «Лизы Алерт» и попросила остановить поиск. А больше всего нас поразило, что через неделю после случившегося в Каргат приехал Анатолий и забрал ее вместе с детьми к себе жить, — возмущается сестра Виктория.

Марина и Анатолий стали жить вместе через неделю после исчезновения ее мужа. Фото: соцсети

Женщина уверяет, что все эти два года они пытались своими силами искать брата, но подключить к расследованию и поискам сотрудников полиции у них никак не получалось.

— Во-первых, нам сообщили, что заявление писала жена, а мы вроде как никто. Хотя после смерти матери Артема в 2010 году я и моя мама остались самыми близкими для него людьми. Мистика какая-то и тут: мама Артема умерла 13 октября, и он исчез как раз в день годовщины. Во-вторых, мы поняли, что МВД не особо подозревает криминал в пропаже брата, потому что не было даже никаких обысков ни в доме Анатолия, ни в доме Артема, — жалуется сестра.

И вот спустя два с лишним года в этой истории неожиданно появляются новые обстоятельства. Они явно намекают на то, что пропавший Артем мог быть убит.

Теперь Марина ждет ребенка от бывшего любовника. Фото: соцсети

ТАЙНЫЕ СВИДЕТЕЛИ

Спустя несколько лет после загадочной пропажи сибиряка на свет, словно призраки прошлого, неожиданно вышли важные свидетели.

Произошло это благодаря неприятному инциденту с одним из детей Марины. Женщина с непонятной целью несколько недель назад опубликовала в сельском чате многодетных матерей фотографию избитого сына, пояснив, что ее ребенка избил сожитель Анатолий и она обратилась в полицию. Сердобольные мамочки бросились защищать ребенка.

Многодетная мать обвинила Анатолия в избиении сына, а потом передумала. Фото: соцсети

— И тут стало известно, что полицию Марина не вызывала. Но местные жители уже завелись и сами написали заявление по факту жестокого обращения с детьми. В возбуждении уголовного дела было отказано, хотя ребенок на фото был точно избит и экспертиза это доказала. Тогда эти неравнодушные мамы обратились ко мне за помощью. Я начала выяснять, что это за семья, какие там проблемы, и неожиданно всплыла трагическая история двухлетней давности. В процессе дальнейшей работы над ситуацией получилось найти и свидетелей возможного преступления, — объяснила КП-Новосибирск общественная правозащитница Анна Тажеева.

Одна из соседок молодой пары призналась, что 13 октября наблюдала во дворе дома, где жила семья, нечто странное.

— 14-го числа я родила сына, а вот 13-е я четко помню. Днем я видела выпивших Маринку и Артема. Вечером, уже поздно было, я пошла в туалет. Он находится во дворе, и из него видно все, что происходит на дороге и в ограде соседнего дома. Темно уже было. Сначала я услышала скандал на улице. По голосу это была Маринка и какой-то мужик. А потом я увидела, что они тащат какого-то человека и скандалят между собой. Она кричит: «Да зачем это?» А он в ответ: «Рот закрой, пока я тебя тут не убил!» Через несколько дней я увидела в соцсетях сообщение, что Артем пропал. Полиция в этот дом не приходила, — признается тайный свидетель.

Интересные подробности поведала и коллега сторожа Анатолия. Женщина вспомнила, что вечером 12 октября видела своего сменщика и Артема сидящими в автомобиле на стоянке дачного сообщества. Внутри «Нивы», принадлежащей Анатолию, горел свет, и она смогла четко рассмотреть его и собеседника. Внутри салона авто мужчины горячо спорили. Утром женщина заметила, что машина уже припаркована иначе, словно ночью на ней кто-то куда-то ездил.

— Мы узнали, что Анатолий уже отсидел 5 лет в тюрьме за то, что жестоко избил человека трубой. По всем раскладам ему и Марине было выгодно, чтобы Артем пропал. Да и поведение у нее слишком странное для женщины, которая ждет и ищет мужа, переметнувшись к любовнику, и ожидает теперь от него ребенка. Мы уверены, что Марина точно знает о том, что произошло тогда. Может, она даже замешана в смерти моего брата. А этот Анатолий постоянно врет, выкручивается, — добавляет Виктория, сестра пропавшего парня.

Главная героиня всей этой драмы Марина накануне участия в ток-шоу на Первом канале хвалилась одной из своих знакомых счастливой и сказочной жизнью.

— Раньше у меня не было ни работы, ни жилья, ни денег. Сейчас у меня есть машина, дом на земле, дача, квартира. Денег куча. Мы реально не знаем, куда их тратить. Ты видишь разницу с Артемом и без него? — сравнивает сибирячка свою прошлую и настоящую жизни.

Уже известно, что после выхода программы в эфир полицейские опросили новых свидетелей и родственников исчезнувшего Артема, а еще возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

«Комсомольская правда» будет следить за развитием этой истории.

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