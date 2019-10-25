2019-10-25T04:13:14+03:00
Общество

Может быть в другом городе: в Новосибирске ищут пропавшего мужчину со шрамом на левой руке

О его местонахождении ничего не известно с 13 октября
Алена КУЛЕШОВА
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В Новосибирске ищут пропавшего мужчину со шрамом на руке. Фото: "Лиза Алерт"В Новосибирске ищут пропавшего мужчину со шрамом на руке. Фото: "Лиза Алерт"
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В Новосибирске ищут пропавшего 27-летнего Богачева Артема Владимировича. Мужчина ушел из дома 13 октября, с этого момента его местонахождение продолжает оставаться неизвестным.

— Приметы: рост 170-175 сантиметров, худощавое телосложение, темно-каштановые волосы, зеленые глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда. — На момент своего исчезновения мужчина был одет в темно-синюю ветровку и черные джинсы. На ногах у него были черные кроссовки. Из особых примет волонтеры выделяют шрам на левой руке пропавшего.

Поисковики также сообщают, что исчезнувший может находится в другом городе.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас находится Артем Владимирович, волонтеры просят сразу же сообщить им об этом по номеру телефона 8-800-700-54-52 или сообщить в полицию по единому номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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