В Новосибирской области 71-летнего пенсионера, надругавшегося над родной внучкой, приговорили к 16 годам колонии

Суд вынес приговор 71-летнему пенсионеру, надругавшемуся над родной внучкой. Фото: предоставлено Анной ТАЖЕЕВОЙ\ Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новосибирской области Чановский районный суд вынес приговор 71-летнему пенсионеру, надругавшемуся над родной внучкой. На момент произошедшего девочке было 9-лет.

Как пояснили КП-Новосибирск родные девочки, суд приговорил мужчину к 16 годам колонии. Пока что приговор не вступил в законную силу, и подсудимый еще может его обжаловать.

Напомним, жуткая история случилась в 2020 году. Многодетная мать из села под Новосибирском неожиданно попала в больницу и оставила детей со своими родителями. Через некоторое время женщина заметила, что ее на тот момент 9-летняя дочь стала замкнутой, агрессивной и отказывалась ехать к дедушке. Сначала девочка отказывалась объяснять родным, в чем причина, но потом все же нашла силы и рассказала о случившемся. Тогда сибирячка сразу же обратилась в органы.

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