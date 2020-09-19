«Ребенок рассказывал такое, что взрослые рыдали»: девочку, над которой надругался родной дед, отправят на реабилитацию после ток-шоу

На съемках программы «Мужское/Женское» в Москве. Фото: предоставлено Анной ТАЖЕЕВОЙ.

Судьба семьи, где произошло дикое преступление, начинает налаживаться. Трагедия с 10-летней девочкой из отдаленного райцентра под Новосибирском, о которой «Комсомолка» уже писала, получила широкий общественный резонанс. Что теперь ждет жертву насилия и какие еще выяснились подробности этой истории — в материале КП-Новосибирск.

35-летняя многодетная мать Александра Молочкова*, которую затравили родственники за то, что она заступилась за родную дочь и сдала полиции отца, надеется, что насильник уже не выйдет из тюрьмы.

Женщина призналась общественнице Анне Тажеевой после съемок на федеральном канале, что родной отец в детстве насиловал и ее. Она просто боялась рассказать все матери, а может, уже тогда догадывалась, что близкий человек и так все знает и не окажет поддержки. Александра жила с этой болью много лет, пока то же самое не случилось с ее любимой дочерью Василисой*.

Александра Молочкова, многодетная мать. Фото: предоставлено Анной ТАЖЕЕВОЙ.

— Девочка, эта 10-летняя крошка, рассказала нам такие подробности всех этих извращений, что слезы на глазах были даже у взрослых, — рассказала КП-Новосибирск Анна Тажеева. — Он насиловал ее несколько раз. Надевал резиновые перчатки и презерватив, со слов девочки. Она его ужасно боялась, но у ребенка хватило смелости рассказать все матери.

Александра даже не усомнилась в этом кошмарном поступке отца. Она тут же схватила ребенка и отвела к местному врачу, там факт насилия подтвердили, а дальше 69-летнего пенсионера-маньяка отправили в СИЗО, изолировав от общества. Деду грозит 12 лет колонии. Учитывая тяжесть статьи и немолодой возраст, он уже вряд ли вернется оттуда. Хотя Василиса боится возвращения деда больше всего на свете.

Удивительно, но супруга педофила защищает его.

Василиса (на фото в центре) до случая с насилием была общительной и доброй девочкой. Фото: предоставлено Анной ТАЖЕЕВОЙ.

— По-моему, только больной шизофреник может применять насилие к 10-летним детям. Тренироваться на своей дочери и ее подруге, потом отыграться на внучке… Бабушка — его жена — все это прекрасно знала и все это время делала вид, что она «в домике». Очень удобная позиция. Ходила и рассказывала в деревне, как застукала своего деда при надругательстве над их козой в сарае. Это за гранью, — продолжает общественница Анна Тажеева.

И вроде бы родственники уже смирились с тяжестью последствий для деда, перестали травить Александру. Мать же, в свою очередь, переживает за судьбу ребенка, но у нее нет финансовых возможностей нанять психологов для Василисы. Семья сейчас в сложном финансовом положении, да и в деревне, где они живут, специалистов такого уровня просто нет.

Семья Молочковых. Фото: предоставлено Анной ТАЖЕЕВОЙ.

Рабочая группа уполномоченного по правам детей договорилась о реабилитации девочки в специализированном центре Новосибирска.

— Глава местной администрации пообещал решить вопрос с транспортом и доставить дочь в областной центр, — поделилась Александра Молочкова. — Конечно, я очень переживаю, как она будет там одна, без нас. Но ей нужна помощь специалистов, потому что это серьезная психологическая травма. Она плохо спит по ночам, ее до сих пор мучают кошмары. Я вижу, что поведение сильно изменилось, дочь стала агрессивной.

* Имена героев изменены по этическим соображениям.

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